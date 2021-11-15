В Кыргызстане началась добровольная вакцинация от COVID-19 подростков 16-17 лет

В Киргизии начинается добровольная вакцинация от коронавирусной инфекции несовершеннолетних граждан старше 15 лет, сообщил в понедельник "Интерфаксу" министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.

"Подписан приказ о добровольной вакцинации несовершеннолетних граждан Киргизии от коронавирусной инфекции. Будут прививаться подростки 16-17 лет", - сказал Бейшеналиев.

По его словам, вакцинацию также могут пройти 15-летние подростки, выезжающие за рубеж. "Вакцинация будет проводиться на добровольной основе всеми доступными препаратами в республике. Никаких возрастных противопоказаний нет", - отметил глава Минздрава.

Он также сообщил, что с декабря в Киргизии начнется ревакцинация от COVID-19.

"Ревакцинация будет проводиться вакцинами Pfizer и "Спутник Лайт". Кампания по вакцинации началась весной, поэтому у тех, кто прошел иммунизацию с начала кампании, возможно, могут быть низкие показатели. Мы им предлагаем сдать ИФА-тест, чтобы проверить антитела на коронавирус. Если показатели будут низкие, то надо проходить ревакцинацию. Сдача ИФА-теста не будет обязательной, будем смотреть, когда гражданин получил первую дозу вакцины", - добавил Бейшеналиев.

В марте в Киргизии стартовала вакцинация от коронавируса. По последним данным, первую дозу получили 1 млн 038 тыс. человек, вторую - 817,5 тыс. человек.

Вакцинацию в республике проводят препаратами "Спутник V", "Спутник Лайт", Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca, QazVac.