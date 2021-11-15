ЕС будет признавать сертификаты о вакцинации от COVID-19, выдаваемые в Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии

Еврокомиссия в понедельник приняла решение о признании на территории стран блока сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19, выдаваемых в Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии, говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник ЕК.

"Четыре страны будут подключены к системе ЕС, и их сертификаты о вакцинации от COVID-19 будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты, выдаваемые гражданам в странах ЕС", - отмечается в заявлении.

Таким образом, к настоящему моменту к электронной системе ЕС о вакцинации подключены 49 стран и территорий на пяти континентах.

В свою очередь, перечисленные страны на своих территориях, в свою очередь, будут признавать сертификаты о вакцинации, выдаваемые в странах Евросоюза.

Решения вступают в силу с 16 ноября.