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Дальнее зарубежье 15.11.2021 20:01

ЕС будет признавать сертификаты о вакцинации от COVID-19, выдаваемые в Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии

Еврокомиссия в понедельник приняла решение о признании на территории стран блока сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19, выдаваемых в Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии, говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник ЕК.

"Четыре страны будут подключены к системе ЕС, и их сертификаты о вакцинации от COVID-19 будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты, выдаваемые гражданам в странах ЕС", - отмечается в заявлении.

Таким образом, к настоящему моменту к электронной системе ЕС о вакцинации подключены 49 стран и территорий на пяти континентах.

В свою очередь, перечисленные страны на своих территориях, в свою очередь, будут признавать сертификаты о вакцинации, выдаваемые в странах Евросоюза.

Решения вступают в силу с 16 ноября.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]