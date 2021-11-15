Полиция Великобритания квалифицировала взрыв в Ливерпуле как теракт

Полиция Великобритании назвала взрыв, прогремевший в воскресенье в такси перед женской больницей в Ливерпуле, террористическим актом, сообщает в понедельник The Guardian.

"Сотрудники из отдела по борьбе с терроризмом ведут расследование при поддержке полиции графства Мерсисайда", - рассказала главный констебль Мерсисайда Серена Кеннеди на совместной пресс-конференции с главой Контртеррористической полиции на северо-западе Англии Рассом Джексоном.

Джексон подтвердил, что происшествие рассматривается именно как теракт. Он также сообщил, что всего по подозрению в терроризме было задержано четыре человека.

В расследовании также принимает участие британская служба контрразведки MI5.

Взрыв прогремел в воскресенье в такси около 11:00 по местному времени. Пассажир такси погиб, водитель получил ранения.

В это воскресенье проходил День памяти павших, когда в стране вспоминают погибших во Второй мировой войне, а в 11:00 проводятся две минуты молчания. По сообщениям агентства Associated Press, именно время натолкнуло полицию на мысль о том, что взрыв мог быть террористической атакой.