Полиция Великобритания квалифицировала взрыв в Ливерпуле как теракт

Полиция Великобритании назвала взрыв, прогремевший в воскресенье в такси перед женской больницей в Ливерпуле, террористическим актом, сообщает в понедельник The Guardian.
"Сотрудники из отдела по борьбе с терроризмом ведут расследование при поддержке полиции графства Мерсисайда", - рассказала главный констебль Мерсисайда Серена Кеннеди на совместной пресс-конференции с главой Контртеррористической полиции на северо-западе Англии Рассом Джексоном.
Джексон подтвердил, что происшествие рассматривается именно как теракт. Он также сообщил, что всего по подозрению в терроризме было задержано четыре человека.
В расследовании также принимает участие британская служба контрразведки MI5.
Взрыв прогремел в воскресенье в такси около 11:00 по местному времени. Пассажир такси погиб, водитель получил ранения.
В это воскресенье проходил День памяти павших, когда в стране вспоминают погибших во Второй мировой войне, а в 11:00 проводятся две минуты молчания. По сообщениям агентства Associated Press, именно время натолкнуло полицию на мысль о том, что взрыв мог быть террористической атакой.
Ереван обвинил ЕС в политике двойных стандартов на Южном Кавказе
Азербайджан и НАТО обсудили ситуацию на Южном Кавказе и перспективы дальнейшего партнерства
МИД Азербайджана о ситуации на границе с Арменией: Азербайджанские военные несут службу на суверенной территории Азербайджана
Японская JERA покупает блокпакет Freeport LNG в США и поддержит 4-ю линию завода
Падение цен на нефть ускорилось
Silk Way West Airlines и Rolls-Royce договорились о замене двигателей для самолетов Boeing 747-400F
Темпы вакцинации от COVID-19 выросли в России на 6% - Минздрав
В Азербайджане отмечен спад новых случаев инфицирования COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) повышает до 12% ставку по вкладу «Выгодный»
Состоялась презентация фильма о героически павшем журналисте «Душа моя»
Проект «Цифровой Шелковый Путь» был представлен на конференции «Туркментел-2021»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог