Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0234 GBR   2.283 TRY   0.1692

Цена на нефть

12.11 $/bbl   WTI 80.79 -0.80 Brent 82.17 -0.70

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.11.2021 20:20

Полиция Великобритания квалифицировала взрыв в Ливерпуле как теракт

Полиция Великобритании назвала взрыв, прогремевший в воскресенье в такси перед женской больницей в Ливерпуле, террористическим актом, сообщает в понедельник The Guardian.

"Сотрудники из отдела по борьбе с терроризмом ведут расследование при поддержке полиции графства Мерсисайда", - рассказала главный констебль Мерсисайда Серена Кеннеди на совместной пресс-конференции с главой Контртеррористической полиции на северо-западе Англии Рассом Джексоном.

Джексон подтвердил, что происшествие рассматривается именно как теракт. Он также сообщил, что всего по подозрению в терроризме было задержано четыре человека.

В расследовании также принимает участие британская служба контрразведки MI5.

Взрыв прогремел в воскресенье в такси около 11:00 по местному времени. Пассажир такси погиб, водитель получил ранения.

В это воскресенье проходил День памяти павших, когда в стране вспоминают погибших во Второй мировой войне, а в 11:00 проводятся две минуты молчания. По сообщениям агентства Associated Press, именно время натолкнуло полицию на мысль о том, что взрыв мог быть террористической атакой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ЛИВЕРПУЛЬ, ТЕРРАКТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]