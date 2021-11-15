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Здравоохранение 15.11.2021 21:02

Темпы вакцинации от COVID-19 выросли в России на 6% - Минздрав

Более 3,2 млн россиян вакцинировали от COVID-19 за неделю, темпы прививочной кампании возросли, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"За неделю темпы вакцинации возросли на 6%. Всего за неделю вакцинировано более 3 млн 216 тыс. человек", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 в понедельник.

Он добавил, что вакциной "Спутник Лайт" от COVID-19 ревакцинированы более 9 млн россиян.

По словам министра здравоохранения страны, темпы вакцинации от COVID-19 в группе россиян старше 60 лет выросли на 14% за неделю.

Мурашко добавил, что более 41 млн жителей страны провакцинированы от гриппа, среди них 11,5 млн детей.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ТЕМПЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]