Темпы вакцинации от COVID-19 выросли в России на 6% - Минздрав

Более 3,2 млн россиян вакцинировали от COVID-19 за неделю, темпы прививочной кампании возросли, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"За неделю темпы вакцинации возросли на 6%. Всего за неделю вакцинировано более 3 млн 216 тыс. человек", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 в понедельник.
Он добавил, что вакциной "Спутник Лайт" от COVID-19 ревакцинированы более 9 млн россиян.
По словам министра здравоохранения страны, темпы вакцинации от COVID-19 в группе россиян старше 60 лет выросли на 14% за неделю.
Мурашко добавил, что более 41 млн жителей страны провакцинированы от гриппа, среди них 11,5 млн детей.
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