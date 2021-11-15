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Здравоохранение 15.11.2021 16:25

Мишустин назвал уровень коллективного иммунитета в РФ от COVID-19: 49%

Уровень коллективного иммунитета по России составляет 49%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%" - сказал Мишустин в понедельник в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"К сожалению, есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны", - добавил он.

Премьер обратился к главе Роспотребнадозра Анне Поповой с просьбой продолжать работать с субъектами РФ и оказывать им поддержку.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]