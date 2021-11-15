Мишустин назвал уровень коллективного иммунитета в РФ от COVID-19: 49%

Уровень коллективного иммунитета по России составляет 49%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%" - сказал Мишустин в понедельник в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"К сожалению, есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны", - добавил он.
Премьер обратился к главе Роспотребнадозра Анне Поповой с просьбой продолжать работать с субъектами РФ и оказывать им поддержку.
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