Мишустин назвал уровень коллективного иммунитета в РФ от COVID-19: 49%

Уровень коллективного иммунитета по России составляет 49%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%" - сказал Мишустин в понедельник в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"К сожалению, есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны", - добавил он.

Премьер обратился к главе Роспотребнадозра Анне Поповой с просьбой продолжать работать с субъектами РФ и оказывать им поддержку.