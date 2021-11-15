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Внешняя политика 15.11.2021 16:44

Азербайджан и НАТО обсудили ситуацию на Южном Кавказе и перспективы дальнейшего партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел в Брюсселе переговоры с заместителем генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, на которой обсуждались вопросы сотрудничества и региональные процессы, сообщает МИД Азербайджана.

«Стороны обсудили ряд актуальных вопросов партнерства НАТО-Азербайджан, дальнейшие перспективы сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями относительно региональных вопросов», подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Байрамов и Джоанэ также выразили готовность продолжить политический диалог и практическое сотрудничество в соответствии с целями и принципами программы «Партнерство ради мира».

Б.Рустамбеков

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Тэги: НАТО, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]