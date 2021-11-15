Азербайджан и НАТО обсудили ситуацию на Южном Кавказе и перспективы дальнейшего партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел в Брюсселе переговоры с заместителем генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, на которой обсуждались вопросы сотрудничества и региональные процессы, сообщает МИД Азербайджана.

«Стороны обсудили ряд актуальных вопросов партнерства НАТО-Азербайджан, дальнейшие перспективы сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями относительно региональных вопросов», подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Байрамов и Джоанэ также выразили готовность продолжить политический диалог и практическое сотрудничество в соответствии с целями и принципами программы «Партнерство ради мира».

Б.Рустамбеков