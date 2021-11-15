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Регион 15.11.2021 17:08

Секретарь Совбеза Армении примет в Москве участие во встрече с коллегами из стран СНГ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян посетит Москву.

Как сообщает пресс-служба СБ республики, Григорян 16-17 ноября примет участие в девятой встрече секретарей Совбезов стран СНГ.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, СОВБЕЗ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]