Банк Республика запустил новый депозитный продукт «Выгодное Накопление»!

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Условия депозита:
v Начальная сумма депозита: 50 AZN / USD;
v Срок: 6-36 месяцев;
v Процентная ставка: макс. 9% + 1% БОНУС
v Валюта: AZN / USD;
v Выплата процентов: в конце срока;
v Ежемесячная сумма вложений: мин. 10 AZN / USD, макс. 5000 AZN / USD
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