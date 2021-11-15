Проект «Цифровой Шелковый Путь» был представлен на конференции «Туркментел-2021»

Проект "Цифровой Шелковый Путь" (Digital Silk Way), реализуемый компанией AzerTelecom и предусматривающий формирование цифрового телекоммуникационного коридора, соединяющего Европу с Центральной и Южной Азией, был представлен на Телекоммуникационной и ИТ Конференции Туркменистана – "Туркментел 2021", проведенной 10-11 ноября в столице Туркменистана Ашхабаде.
На конференции, прошедшей в гибридном формате (как в реальном времени в Ашхабаде, так и в режиме онлайн с участием международных партнеров), были проведены обсуждения и презентации по актуальным темам, таким как цифровизация, кибербезопасность, построение единой национальной сети связи, космические технологии.
На конференции выступил председатель совета директоров AzerTelecom Фуад Аллахвердиев. Он рассказал о Цифровом Шелковом Пути между Европой и Южной Азией формируемом посредством Азербайджана и Туркменистана, а также о проекте магистральной оптоволоконной кабельной линии по дну Каспийского моря (Транскаспийская оптоволоконная кабельная линия), являющемся Каспийским морским сегментом этого глобального цифрового коридора. Он подчеркнул роль этого важного цифрового инфраструктурного проекта в развитии стран Южного Кавказа и Центральной Азии.
Было отмечено, что Цифровой Шелковый Путь, который позволит передавать Интернет и контент из Европы в Азию, также обеспечит более быструю передачу данных как самый короткий межконтинентальный маршрут.
Формирование Цифрового Шелкового Пути между Европой и Южной Азией в результате прокладки магистральной кабельной линии между Азербайджаном и Туркменистаном по дну Каспийского моря создаст новые возможности сотрудничества для других региональных партнеров, расположенных вокруг этого цифрового маршрута, и будет способствовать цифровизации в Центральной Азии и на Кавказе.
AzerTelecom - ведущий оптовый телекоммуникационный оператор в Азербайджане. Компания входит в международную группу компаний NEQSOL Holding, работающую в различных сферах и странах. AzerTelecom соединяет Азербайджан с международной сетью интернета и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе.
Компания реализует проект Digital Silk Way (Цифровой Шелковый Путь) – масштабный цифровой инфраструктурный проект, который соединит Европу с Центральной и Южной Азией. В 2020 году на форуме Global Strategic Infrastructure Leadership Forum в США проект Digital Silk Way (Цифровой Шелковый Путь), инфицированный NEQSOL Holding, был выбран в качестве одного из пяти лучших стратегических инфрастру
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