Состоялась презентация фильма о героически павшем журналисте «Душа моя»

Недавно вышел в прокат еще один фильм о Нагорно-Карабахском конфликте - «Душа моя». Второй фильм из цикла «Карабах» - «Душа моя» - отражает историю журналистов, погибших при исполнении служебного долга во время Первой Карабахской войны. Отметим, что главным героем фильма является образ журналистки Салатын Асгеровой - ставшей шехидом. Автором сценария ленты снятой «Planet Parni iz Baku Films», являются Тахир Иманов и Анвар Мансуров, режиссер фильма - Анвар Мансуров. Одной из компаний, спонсирующих фильм, выступила Nar. Примечательно, что данный фильм является одним из проектов, реализованных Nar в рамках коммуникаций «Славься Родина», посвященного Дню Победы.
По словам Таира Иманова, фильм основан на реальных исторических фактах: «Наша главная цель - показать русскоязычным зрителям, а также международному сообществу события, реалии и виновников, которые привели к началу Карабахского конфликта. В фильме мы также попытались показать, массовые убийства, совершенные не только в отношении азербайджанцев, но и людей других национальностей во время карабахской войны".
Отметим, что полную версию короткометражного фильма можно посмотреть по следующей ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=85tSV4TZRsI&t=5s
Следует отметить, что первый фильм «Planet Parni iz Baku Films» из серии «Карабах» - «Кучка людей» - рассказывал о том, как на самом деле началась война. Nar также поддержал съемки этого фильма.
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