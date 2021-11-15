Сторонники оппозиции под надзором полиции проводят митинг протеста у резиденции президента Грузии

Шествие сторонников оппозиции продолжается в центре Тбилиси уже второй час, после блокирования автотрассы на набережной Куры они переместились к резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили, где проводят митинг.

Шествие и митинг оппозиционеров проходит под усиленной охраной полиции.

"Непрерывное мирное протестное движение не закончится, пока не будут выполнены наши требования - госпитализация Михаила Саакашвили в гражданскую клинику и назначение досрочных парламентских выборов", - заявил председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

В беседе с журналистами Мелия заявил, что вечером в понедельник сообщит своим сторонникам о завтрашних акциях протеста.