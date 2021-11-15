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Регион 15.11.2021 17:32

Сторонники оппозиции под надзором полиции проводят митинг протеста у резиденции президента Грузии

Шествие сторонников оппозиции продолжается в центре Тбилиси уже второй час, после блокирования автотрассы на набережной Куры они переместились к резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили, где проводят митинг.

Шествие и митинг оппозиционеров проходит под усиленной охраной полиции.

"Непрерывное мирное протестное движение не закончится, пока не будут выполнены наши требования - госпитализация Михаила Саакашвили в гражданскую клинику и назначение досрочных парламентских выборов", - заявил председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

В беседе с журналистами Мелия заявил, что вечером в понедельник сообщит своим сторонникам о завтрашних акциях протеста.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]