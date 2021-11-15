Военная прокуратура Ливии пытается остановить процесс регистрации сына Муаммара Каддафи для участия в президентских выборах

Главная военная прокуратура (ГВП) Ливии поручила Верховной избирательной комиссии страны остановить процесс регистрации для участия в президентских выборах сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи - Сейф аль-Ислама, сообщили в понедельник ливийские СМИ.

В письме в адрес избирательной комиссии прокуратура отметила, что в отношении сына Каддафи выдвинуты обвинения в массовых убийствах людей и что комиссии в случае неповиновения будут предъявлены обвинения в нарушении прокурорского распоряжения. ГВП просит избирком остановить процесс регистрации аль-Ислама, пока он не будет допрошен по предъявленным ему обвинениям.

Аналогичное предписание направлено в Избирком в отношении лидера Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара, который, как ожидается, в ближайшее время объявит о намерении баллотироваться на предстоящих в декабре президентских выборах, отмечают ливийские СМИ.

Накануне сын убитого боевиками 10 лет назад Муаммара Каддафи подал документы в отделение Верховной избирательной комиссии в городе Сабхе для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах. Сообщалось, что Комиссия собирается вынести решение по кандидатуре аль-Ислама в течение четырех-пяти дней.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия в Триполи на западе страны и временный кабинет на востоке, поддерживаемый Хафтаром.

В октябре прошлого года в Женеве представители противоборствующих сторон подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.

Сейф аль-Ислам был арестован в 2011 году и находился в ливийской тюрьме до лета 2017 года. В отношении сына Каддафи до сих пор действует ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в 2011 году.