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Бизнес и законодательство 15.11.2021 17:33

Азербайджан наладил производство ПЦР-тестов

Компания «Diamed Co», являющаяся резидентом Пираллахинского промышленного парка, наладила производство ПЦР-тестов для выявления COVİD-19, сообщает министерство экономики Азербайджана.

«Производимые тесты являются высокого качества и соответствуют международным стандартам. Кроме того, на предприятии началось производство реагентов необходимых для проведения тестов мутаций COVİD-19», - говорится в информации.

Diamed Co является резидентом Пираллахинского промышленного парка с 2017 года. Завод производит производим 6 видов шприцов (1,2, 5, 10, 20 и 50 граммовые), инфузионные комплекты и др.

«С начала производства шприцов на заводе выручка от их реализации составила 9 млн манатов», - подчеркивает ведомство.

Завод «Diamed Co» введен в эксплуатацию в мае 2019 года на территории Пираллахинского промышленного парка. Инвестиции в завод составили 9,5 млн манатов (около $5,6 млн по текущему курсу). При этом компания на строительство завода получила льготный кредит в размере 5 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПЦР, ТЕСТЫ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]