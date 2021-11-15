Азербайджан наладил производство ПЦР-тестов

Компания «Diamed Co», являющаяся резидентом Пираллахинского промышленного парка, наладила производство ПЦР-тестов для выявления COVİD-19, сообщает министерство экономики Азербайджана.
«Производимые тесты являются высокого качества и соответствуют международным стандартам. Кроме того, на предприятии началось производство реагентов необходимых для проведения тестов мутаций COVİD-19», - говорится в информации.
Diamed Co является резидентом Пираллахинского промышленного парка с 2017 года. Завод производит производим 6 видов шприцов (1,2, 5, 10, 20 и 50 граммовые), инфузионные комплекты и др.
«С начала производства шприцов на заводе выручка от их реализации составила 9 млн манатов», - подчеркивает ведомство.
Завод «Diamed Co» введен в эксплуатацию в мае 2019 года на территории Пираллахинского промышленного парка. Инвестиции в завод составили 9,5 млн манатов (около $5,6 млн по текущему курсу). При этом компания на строительство завода получила льготный кредит в размере 5 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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