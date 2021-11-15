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Регион 15.11.2021 18:43

Москва и Анкара отмечают важность скорейшего запуска консультативного механизма "3+3" для Южного Кавказа

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в понедельник в Стамбуле провел встречу с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом.

"Стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов российско-турецкого взаимодействия на Южном Кавказе и в Центральной Азии" - сообщает пресс-служба российского МИД.

По данным ведомства, в контексте нормализации отношений Баку и Еревана Руденко и Онал отметили важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

"Подчеркнута актуальность запуска в ближайшее время регионального консультативного механизма для Южного Кавказа "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Турция, Иран)", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны провели предметный обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии, в том числе с учетом последних событий в Афганистане.

"Проведена "сверка часов" по ряду других вопросов, касающихся положения дел на пространстве СНГ, в частности по обстановке на Украине. Констатировано поступательное развитие многопланового российско-турецкого взаимодействия", - отмечает МИД РФ.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]