Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в понедельник в Стамбуле провел встречу с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом.
"Стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов российско-турецкого взаимодействия на Южном Кавказе и в Центральной Азии" - сообщает пресс-служба российского МИД.
По данным ведомства, в контексте нормализации отношений Баку и Еревана Руденко и Онал отметили важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
"Подчеркнута актуальность запуска в ближайшее время регионального консультативного механизма для Южного Кавказа "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Турция, Иран)", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны провели предметный обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии, в том числе с учетом последних событий в Афганистане.
"Проведена "сверка часов" по ряду других вопросов, касающихся положения дел на пространстве СНГ, в частности по обстановке на Украине. Констатировано поступательное развитие многопланового российско-турецкого взаимодействия", - отмечает МИД РФ.
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