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Происшествия 15.11.2021 19:17

Житель Азербайджана подорвался на мине в Агдаме

Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Агдамском районе.

"Сельский житель Заур Агаев 1980 года рождения, в понедельник в районе 17.00 скончался на месте, подорвавшись на противопехотной мине во время выпаса скота в селе Тагыбейли Агдамского района», - говорится в сообщении районной прокуратуры.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АГДАМ, МИНА, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]