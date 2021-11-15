Житель Азербайджана подорвался на мине в Агдаме

Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Агдамском районе.
"Сельский житель Заур Агаев 1980 года рождения, в понедельник в районе 17.00 скончался на месте, подорвавшись на противопехотной мине во время выпаса скота в селе Тагыбейли Агдамского района», - говорится в сообщении районной прокуратуры.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Н.Аббасова
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