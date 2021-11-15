Золото торгуется у максимумов с июня после максимального за полгода скачка на прошлой неделе

Золото торгуется у максимумов с июня, подорожало на 2,9% за минувшую неделю на фоне существенного ускорения инфляции в США.

В понедельник драгметалл подешевел на 0,2%, до $1865 за унцию по сравнению с $1868,5 за унцию на закрытие рынка в пятницу. Скачок его стоимости по итогам прошлой недели был максимальным за шесть месяцев.

Как сообщалось, потребительские цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года).

Продолжающееся ускорение инфляции в США показывает, что высокий уровень потребительских цен может сохраняться более долгое время, чем ожидают руководители Федеральной резервной системы (ФРС), в связи с этим инвесторы ищут защиту от инфляции, покупая, в частности, золото, пишет The Wall Street Journal.

С начала текущего года цена золота снизилась почти на 2%, и в настоящее время она на 10% ниже рекордного максимума в $2050 за унцию, зафиксированного в августе 2020 года, когда беспокойство в отношении последствий пандемии COVID-19 толкало трейдеров к активным покупкам драгметалла.

"Инвесторы как будто говорят, что, поскольку инфляция может оказаться более устойчивой, им нужно наращивать вложения в драгметаллы", - отмечает президент TIAA Bank Крис Гаффни. Он рекомендует своим клиентам увеличивать вложения в золото и довести их примерно до 10% портфеля активов.

Аналитики Citigroup видят возможность подъема цены золота до $1900 за унцию. UBS на прошлой неделе повысил прогноз стоимости драгметалла на конец марта 2022 года до $1800 за унцию с ожидавшихся ранее $1700 за унцию.

Главный исполнительный директор Global CIO Office Гэри Дуган полагает, что цена золота может вернуться к $2000 за унцию в следующие несколько месяцев.