В Азербайджане отмечен спад новых случаев инфицирования COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 72 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 561 тыс. 925, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 422 случаев заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 26 человек (накануне - 29). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 471 человек.

От COVID-19 вылечились 523 тыс. 660 человек, в том числе 1 тыс. 229 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 794 человека.

За сутки медики провели 6 тыс. 803 тестов на коронавирус против 12 тыс. 807 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 367 119 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова