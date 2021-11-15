В Азербайджане отмечен спад новых случаев инфицирования COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 72 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 561 тыс. 925, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 тыс. 422 случаев заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 26 человек (накануне - 29). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 471 человек.
От COVID-19 вылечились 523 тыс. 660 человек, в том числе 1 тыс. 229 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 794 человека.
За сутки медики провели 6 тыс. 803 тестов на коронавирус против 12 тыс. 807 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 367 119 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
Ереван обвинил ЕС в политике двойных стандартов на Южном Кавказе
Азербайджан и НАТО обсудили ситуацию на Южном Кавказе и перспективы дальнейшего партнерства
МИД Азербайджана о ситуации на границе с Арменией: Азербайджанские военные несут службу на суверенной территории Азербайджана
Японская JERA покупает блокпакет Freeport LNG в США и поддержит 4-ю линию завода
Падение цен на нефть ускорилось
Silk Way West Airlines и Rolls-Royce договорились о замене двигателей для самолетов Boeing 747-400F
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
В Грузии начались учения с участием литовско-польско-украинской бригады
Военная прокуратура Ливии пытается остановить процесс регистрации сына Муаммара Каддафи для участия в президентских выборах
Полиция Великобритания квалифицировала взрыв в Ливерпуле как теракт
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) повышает до 12% ставку по вкладу «Выгодный»
Состоялась презентация фильма о героически павшем журналисте «Душа моя»
Проект «Цифровой Шелковый Путь» был представлен на конференции «Туркментел-2021»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог