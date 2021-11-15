Россия и Таджикистан создадут объединенную систему ПВО

Правительство РФ одобрило соглашение между РФ и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО.
Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное в г. Душанбе 27 апреля 2021 г." - говорится в документе.
Соглашение было подписано 27 апреля в Душанбе министрами обороны России и Таджикистана, Сергеем Шойгу и Шерали Мирзо.
Согласно документу, Объединенная региональная система противовоздушной обороны РФ и Таджикистана является составной частью Объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ и создается "в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе".
Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения 10 стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Срок действия соглашения неограничен, оно открыто для присоединения других стран. На сегодняшний день в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
Сейчас в состав сил и средств объединенной системы ПВО СНГ входят около 20 авиационных частей, свыше 50 частей зенитных ракетных и радиотехнических войск, около 10 бригад ПВО. Также в состав объединенной системы ПВО СНГ включены части радиоэлектронной борьбы.
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