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СНГ 15.11.2021 21:35

Россия и Таджикистан создадут объединенную систему ПВО

Правительство РФ одобрило соглашение между РФ и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО.

Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное в г. Душанбе 27 апреля 2021 г." - говорится в документе.

Соглашение было подписано 27 апреля в Душанбе министрами обороны России и Таджикистана, Сергеем Шойгу и Шерали Мирзо.

Согласно документу, Объединенная региональная система противовоздушной обороны РФ и Таджикистана является составной частью Объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ и создается "в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе".

Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения 10 стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Срок действия соглашения неограничен, оно открыто для присоединения других стран. На сегодняшний день в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Сейчас в состав сил и средств объединенной системы ПВО СНГ входят около 20 авиационных частей, свыше 50 частей зенитных ракетных и радиотехнических войск, около 10 бригад ПВО. Также в состав объединенной системы ПВО СНГ включены части радиоэлектронной борьбы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ПВО, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]