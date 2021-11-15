Ереван обвинил ЕС в политике двойных стандартов на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал Евросоюз отказаться от политики двойных стандартов на Южном Кавказе.
"Безадресные заявления к сторонам (Армении и Азербайджану - ИФ), в то время как Ереван делает уверенные шаги в направлении установления мира, а Азербайджан продолжает вести ситуацию к эскалации, могут быть восприняты в качестве безразличия и отсутствия готовности со стороны наших международных партнеров", - сказал Мирзоян на встрече глав МИД стран "Восточного партнерства" в Брюсселе в понедельник.
По его словам, если ЕС желает поддержать усилия Армении по достижению мира в регионе, "то нет иного пути, как быть в этих вопросах искренними и выражать позицию относительно прав человека и применения силы в нашем регионе без двойных стандартов".
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