Ереван обвинил ЕС в политике двойных стандартов на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал Евросоюз отказаться от политики двойных стандартов на Южном Кавказе.

"Безадресные заявления к сторонам (Армении и Азербайджану - ИФ), в то время как Ереван делает уверенные шаги в направлении установления мира, а Азербайджан продолжает вести ситуацию к эскалации, могут быть восприняты в качестве безразличия и отсутствия готовности со стороны наших международных партнеров", - сказал Мирзоян на встрече глав МИД стран "Восточного партнерства" в Брюсселе в понедельник.

По его словам, если ЕС желает поддержать усилия Армении по достижению мира в регионе, "то нет иного пути, как быть в этих вопросах искренними и выражать позицию относительно прав человека и применения силы в нашем регионе без двойных стандартов".