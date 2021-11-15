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Карабах 15.11.2021 20:42

Ереван обвинил ЕС в политике двойных стандартов на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал Евросоюз отказаться от политики двойных стандартов на Южном Кавказе.

"Безадресные заявления к сторонам (Армении и Азербайджану - ИФ), в то время как Ереван делает уверенные шаги в направлении установления мира, а Азербайджан продолжает вести ситуацию к эскалации, могут быть восприняты в качестве безразличия и отсутствия готовности со стороны наших международных партнеров", - сказал Мирзоян на встрече глав МИД стран "Восточного партнерства" в Брюсселе в понедельник.

По его словам, если ЕС желает поддержать усилия Армении по достижению мира в регионе, "то нет иного пути, как быть в этих вопросах искренними и выражать позицию относительно прав человека и применения силы в нашем регионе без двойных стандартов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ЕС, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]