Азербайджанский грузовой авиаперевозчик Silk Way West Airlines подписал стратегическое соглашение с ,hbnfycrjq Rolls-Royce в рамках программы обновления флота.

«Соглашение, подписанное на Dubai Airshow 202, обеспечит замену двигателей для пяти самолетов Boeing 747-400F, оснащенных двигателями RB211-524, что станет частью программы обновления парка Silk Way West Airlines. Это обеспечит операционную устойчивость авиакомпании до 2026 года. Согласно договоренности, Silk Way West Airlines будет обеспечена минимум 20 000 циклами летного ресурса двигателя в течение последующих пяти лет», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

«Мы рассматриваем подписание этого соглашения как начало нового этапа в истории наших двусторонних отношений с одним из наших глобальных партнеров. Благодаря этому, Silk Way West Airlines сможет успешно осуществить свою бизнес-стратегию в рамках запланированного обновления флота», - заявил президент Silk Way Group Заур Ахундов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Президент Rolls-Royce Civil Aerospace Крис Колертон, в свою очередь отметил, что компания нацелена на продолжение сотрудничества с Silk Way West Airlines и укрепление отношений.

«Мы рады подписанию сегодняшнего соглашения с Silk Way West Airlines. Эксплуатация действующих двигателей для обеспечения экономически эффективного обслуживания парка авиакомпании является эффективным и целесообразным решением для обеспечения операционной устойчивости до 2026 год», - заявил Колертон.

Silk Way West Airlines с 2017 года сотрудничает с Rolls-Royce для техобслуживания самолетов Boeing 747-400F.

Silk Way West Airlines, основанная в 2012 году в Баку, является крупнейшей грузовой авиакомпанией Каспийского региона. Базируясь на территории международного аэропорта Гейдар Алиев, авиакомпания ежемесячно выполняет около 350 рейсов по миру посредством 12 специализированных грузовых самолетов Boeing 747-8F и 747-400F.

28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines, расширяющая свой флот, подписала стратегическое соглашение с Boeing о приобретении пяти современнейших грузовых самолетов 777F. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 420 тыс. тонн. Маршрутная сеть авиакомпании охватывает более 40 направлений, включая крупнейшие аэропорты Европы, стран СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии.

Rolls-Royce plc располагает клиентской сетью в более чем 150 странах, включая более 400 авиакомпаний и арендаторов, 160 вооруженных сил и флотов, а также 5000 клиентов в сферах энергетики и ядерной энергии. Годовая прибыль Rolls-Royce составила 11,76 млрд фунтов стерлингов в 2020 году, компания инвестировала 1,25 млрд фунтов в исследования и разработки.

Н.Аббасова