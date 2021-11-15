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ТЭК 15.11.2021 21:13

Падение цен на нефть ускорилось

Котировки нефти снижаются в понедельник на фоне растущих ожиданий, что США приступят к продаже сырья из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), чтобы остановить подъем цен.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 составляет $80,8 за баррель, что на $1,37 (1,67%) ниже цены на закрытие рынка в пятницу.

Фьючерсы на WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,31 (1,62%), до $79,48 за баррель.

"Причиной снижения рынка в понедельник считаются ожидания продаж нефти из SPR Штатами", - отмечает аналитик по сырьевому сектору SEB AB Бьярн Шилдроп. "Однако новый рост заболеваемости COVID-19 в мире, а также вероятное ослабление спроса в Китае являются более вероятными причинами", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци, выступавший в понедельник на конференции ADIPEC, заявил, что не ожидает подъема цены нефти до $100 за баррель, но и не исключает этого. "Если цена поднимется до уровня $100 за баррель, то останется на нем недолго. Это высокая цена", - сказал он.

Подъем цены до этого уровня, по мнению Дескальци, спровоцирует рост активности в сланцевом секторе США.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]