Падение цен на нефть ускорилось

Котировки нефти снижаются в понедельник на фоне растущих ожиданий, что США приступят к продаже сырья из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), чтобы остановить подъем цен.
Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 составляет $80,8 за баррель, что на $1,37 (1,67%) ниже цены на закрытие рынка в пятницу.
Фьючерсы на WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,31 (1,62%), до $79,48 за баррель.
"Причиной снижения рынка в понедельник считаются ожидания продаж нефти из SPR Штатами", - отмечает аналитик по сырьевому сектору SEB AB Бьярн Шилдроп. "Однако новый рост заболеваемости COVID-19 в мире, а также вероятное ослабление спроса в Китае являются более вероятными причинами", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.
Главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци, выступавший в понедельник на конференции ADIPEC, заявил, что не ожидает подъема цены нефти до $100 за баррель, но и не исключает этого. "Если цена поднимется до уровня $100 за баррель, то останется на нем недолго. Это высокая цена", - сказал он.
Подъем цены до этого уровня, по мнению Дескальци, спровоцирует рост активности в сланцевом секторе США.
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