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Регион 15.11.2021 21:22

В Грузии начались учения с участием литовско-польско-украинской бригады

Многонациональные учения "Кленовая арка - 2021" (Maple Arch 2021) с участием военнослужащих литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) начались в Грузии, сообщает Министерство обороны Украины в понедельник.

"Их цель - повысить совместимость между странами-участницами, углубить оборонные связи между странами-партнерами, приблизить их к стандартам НАТО по планированию и осуществлению миротворческих операций, а также усовершенствовать навыки, необходимые для эффективных действий и принятия решений", - сообщается на странице Минобороны в Facebook.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ГРУЗИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]