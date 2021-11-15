В Грузии начались учения с участием литовско-польско-украинской бригады

Многонациональные учения "Кленовая арка - 2021" (Maple Arch 2021) с участием военнослужащих литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) начались в Грузии, сообщает Министерство обороны Украины в понедельник.
"Их цель - повысить совместимость между странами-участницами, углубить оборонные связи между странами-партнерами, приблизить их к стандартам НАТО по планированию и осуществлению миротворческих операций, а также усовершенствовать навыки, необходимые для эффективных действий и принятия решений", - сообщается на странице Минобороны в Facebook.
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