В Грузии начались учения с участием литовско-польско-украинской бригады

Многонациональные учения "Кленовая арка - 2021" (Maple Arch 2021) с участием военнослужащих литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) начались в Грузии, сообщает Министерство обороны Украины в понедельник.

"Их цель - повысить совместимость между странами-участницами, углубить оборонные связи между странами-партнерами, приблизить их к стандартам НАТО по планированию и осуществлению миротворческих операций, а также усовершенствовать навыки, необходимые для эффективных действий и принятия решений", - сообщается на странице Минобороны в Facebook.