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СНГ 15.11.2021 21:50

Список санкций ЕС в отношении Беларуси скоро будет представлен - глава МИД ФРГ

Главы МИД стран ЕС составляют список для новых санкций в отношении Беларуси, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Мы уже работаем над списком, исхожу из того, что в ближайшее время он будет завершен и представлен, а соответствующие санкции будут применены", - сказал Маас журналистам в понедельник по итогам заседания глав МИД стран ЕС.

Новые санкции вводятся в связи с ситуацией с беженцами на границе Беларуси и Польши - в ЕС вменяют белорусским властям намеренное использование беженцев для давления на Евросоюз.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, БЕЛАРУСЬ, САНКЦИИ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]