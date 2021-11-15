Список санкций ЕС в отношении Беларуси скоро будет представлен - глава МИД ФРГ

Главы МИД стран ЕС составляют список для новых санкций в отношении Беларуси, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Мы уже работаем над списком, исхожу из того, что в ближайшее время он будет завершен и представлен, а соответствующие санкции будут применены", - сказал Маас журналистам в понедельник по итогам заседания глав МИД стран ЕС.

Новые санкции вводятся в связи с ситуацией с беженцами на границе Беларуси и Польши - в ЕС вменяют белорусским властям намеренное использование беженцев для давления на Евросоюз.