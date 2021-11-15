Главы МИД стран ЕС приняли политическое решение по пятому пакету санкций в отношении Беларуси

Главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций в отношении Беларуси, не исключен и шестой пакет, сообщил в понедельник по итогам министерской встречи в Брюсселе министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
"Принято политическое решение, касающееся пятого пакета санкций, никто не выразил сомнений относительного того, что потребуется и шестой пакет", - сказал министр.
По его словам, "по шестому раунду санкций пока идет обсуждение, вопрос пока остается открытым".
Ранее сообщалось, что на встрече в Брюсселе главы МИД стран ЕС модифицировали санкционный режим против Беларуси, сделав возможным введение ограничений в ответ на миграционный кризис, развернувшийся на границе союза и Белоруссии из-за прибытия мигрантов из ближневосточных стран.
В опубликованном документе отмечается, что Брюссель теперь "сможет преследовать физические и юридические лица, которые организуют или содействуют деятельности режима Лукашенко", направленной, по мнению Брюсселя, на создание миграционного кризиса у границ ЕС.
В Брюсселе в понедельник проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, одной из основных ее тем стал миграционный кризис у восточных границ Евросоюза.
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