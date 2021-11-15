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Дальнее зарубежье 15.11.2021 22:10

На выборах президента Болгарии лидирует нынешний глава государства Радев - ЦИК

В лидеры на президентских выборах в Болгарии с 49,39% голосов избирателей вышли Румен Радев (нынешний президент страны) и Илияна Йотова, идущая в паре с Радевым претендентка на должность вице-президента, сообщает в понедельник болгарское национальное телевидение со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны, которая проинформировала о подсчете 93,28% бюллетеней.

Следующие за парой Радев-Йотова кандидаты на посты президента и вице-президента Атанас Герджиков и Невяна Митева получают 22,75%.

На парламентских выборах лидирует коалиция "Продолжаем перемены", она пока получает 25,45% голосов избирателей, на втором месте - коалиция партий ГЕРБ и социалистов с 22,75% голосов. Всего, по данным на этот час, в Народное собрание (парламент Болгарии) проходят семь партий и коалиций.

Президентские и парламентские выборы состоялись в Болгарии, при этом парламентские выборы прошли уже третий раз за год. По итогам двух предыдущих выборов, прошедших в апреле и в июле, болгарским партиям не удалось создать жизнеспособную правящую коалицию. По итогам переговоров представителям партии ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова, Болгарской социалистической партии и трех популистских политических объединений не удалось прийти к согласию и сформировать правительство.

С мая 2021 года у власти в Софии находится переходное правительство, которое президент назначил вскоре после апрельских выборов.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БОЛГАРИЯ, ВЫБОРЫ, ЛИДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]