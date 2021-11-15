Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0234 GBR   2.283 TRY   0.1692

Цена на нефть

12.11 $/bbl   WTI 80.79 -0.80 Brent 82.17 -0.70

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.11.2021 23:00

ЕС займется технической подготовкой санкций против ЧВК "Вагнер" - Боррель

Страны ЕС, как ожидается, примут ограничительные меры против ЧВК "Вагнер", как только будет проведена необходимая техническая подготовительная работа, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Есть консенсус по ограничительным мерам... Решение будет принято после завершения работы технического характера", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Боррель пояснил, что весь процесс будет завершен к следующей встрече Совета ЕС на уровне глав МИД в декабре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЧВК, САНКЦИИ, СРОКИ


Похожие новости


Европа готовится принять санкции против ЧВК "Вагнер" - глава МИД Франции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]