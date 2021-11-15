Страны ЕС, как ожидается, примут ограничительные меры против ЧВК "Вагнер", как только будет проведена необходимая техническая подготовительная работа, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Есть консенсус по ограничительным мерам... Решение будет принято после завершения работы технического характера", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Боррель пояснил, что весь процесс будет завершен к следующей встрече Совета ЕС на уровне глав МИД в декабре.