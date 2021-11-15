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Регион 15.11.2021 21:55

COVID-19 у Саакашвили не нашли - власти Грузии

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник вечером пенитенциарная служба Грузии.

"Исходя из большого общественного интереса, сообщаем, что заключенному Саакашвили в понедельник был проведен в тюремной больнице ПЦР-тест и COVID-19 у него не подтвердился", - говорится в сообщении пенитенциарной службы.

Оппозиционные грузинские телеканалы второй день сообщают, что в Глданской тюрьме, на территории которой находится тюремная больница, заключенные и сотрудники тюремной администрации заражены COVID-19. Телеканалы высказывали версию, что и Саакашвили мог быть заражен коронавирусной инфекцией, а тюрьма закрыта на карантин.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюремной больнице в Тбилиси (район Глдани). Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ВИРУС, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]