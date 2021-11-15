COVID-19 у Саакашвили не нашли - власти Грузии

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник вечером пенитенциарная служба Грузии.
"Исходя из большого общественного интереса, сообщаем, что заключенному Саакашвили в понедельник был проведен в тюремной больнице ПЦР-тест и COVID-19 у него не подтвердился", - говорится в сообщении пенитенциарной службы.
Оппозиционные грузинские телеканалы второй день сообщают, что в Глданской тюрьме, на территории которой находится тюремная больница, заключенные и сотрудники тюремной администрации заражены COVID-19. Телеканалы высказывали версию, что и Саакашвили мог быть заражен коронавирусной инфекцией, а тюрьма закрыта на карантин.
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюремной больнице в Тбилиси (район Глдани). Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан к немедленным шагам по деэскалации на границе
Путин и Макрон обсудили Карабах
ЕС должен выстраивать отношения со странами Южного Кавказа с учетом новых реалий в регионе – Байрамов
Китай в октябре увеличил производство угля на 4%, импорт - почти вдвое
Газовый кризис показал, что нужно лучше управлять энергопереходом, не допускать дефицита - глава OMV
OMV по-прежнему рассматривает вхождение в ачимовский проект с Газпромом, решение - в середине 2022г
Темпы вакцинации от COVID-19 выросли в России на 6% - Минздрав
В Азербайджане отмечен спад новых случаев инфицирования COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) повышает до 12% ставку по вкладу «Выгодный»
Состоялась презентация фильма о героически павшем журналисте «Душа моя»
Проект «Цифровой Шелковый Путь» был представлен на конференции «Туркментел-2021»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог