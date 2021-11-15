ЕС должен выстраивать отношения со странами Южного Кавказа с учетом новых реалий в регионе – Байрамов

Официальный Баку считает важным полную реализацию трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, РФ и Армении, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Устойчивый мир, развитие и прогресс составляют основу видения будущего Азербайджана, и в этом отношении важна полная реализация трехсторонних заявлений. Азербайджанская сторона ожидает, что Армения ответит на шаги, предпринятые нами в этом направлении», - сказал Байрамов в понедельник в Брюсселе на встрече глав МИД стран-участниц программы «Восточное партнерство».

По его словам, открытие всех коммуникаций в регионе, проходящих через территорию Армении и Азербайджана, существенно повлияет на рост объемов торговли и транспортных перевозок в интересах двух стран и, в целом, всех стран региона и партнеров. «В этом аспекте - Зангезурский коридор является важной инициативой. Зангезурский коридор, как важная часть транспортного коридора Восток-Запад, внесет вклад усилиям ЕС по обеспечению надежных и безопасных логистических коридоров внутри и за пределами Восточного партнерства», - добавил глава МИД.

Байрамов добавил, что ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» должен выстраивать отношения со странами Южного Кавказа исходя из новых реалий в регионе после 44-дневной войны, а также изменить приоритеты и требования постконфликтного периода.

Р.Ахмедов