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Внешняя политика 15.11.2021 22:59

ЕС должен выстраивать отношения со странами Южного Кавказа с учетом новых реалий в регионе – Байрамов

Официальный Баку считает важным полную реализацию трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, РФ и Армении, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Устойчивый мир, развитие и прогресс составляют основу видения будущего Азербайджана, и в этом отношении важна полная реализация трехсторонних заявлений. Азербайджанская сторона ожидает, что Армения ответит на шаги, предпринятые нами в этом направлении», - сказал Байрамов в понедельник в Брюсселе на встрече глав МИД стран-участниц программы «Восточное партнерство».

По его словам, открытие всех коммуникаций в регионе, проходящих через территорию Армении и Азербайджана, существенно повлияет на рост объемов торговли и транспортных перевозок в интересах двух стран и, в целом, всех стран региона и партнеров. «В этом аспекте - Зангезурский коридор является важной инициативой. Зангезурский коридор, как важная часть транспортного коридора Восток-Запад, внесет вклад усилиям ЕС по обеспечению надежных и безопасных логистических коридоров внутри и за пределами Восточного партнерства», - добавил глава МИД.

Байрамов добавил, что ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» должен выстраивать отношения со странами Южного Кавказа исходя из новых реалий в регионе после 44-дневной войны, а также изменить приоритеты и требования постконфликтного периода.

Р.Ахмедов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]