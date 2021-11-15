Путин и Макрон обсудили Карабах

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора обсудили тему Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.

"Россия, как отметил Путин, будет и далее предпринимать шаги, способствующие стабилизации обстановки и последовательной реализации достигнутых при российском посредничестве трехсторонних договоренностей", - отмечается в сообщении.