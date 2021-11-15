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Карабах 15.11.2021 23:02

Путин и Макрон обсудили Карабах

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора обсудили тему Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.

"Россия, как отметил Путин, будет и далее предпринимать шаги, способствующие стабилизации обстановки и последовательной реализации достигнутых при российском посредничестве трехсторонних договоренностей", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]