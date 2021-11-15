Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан к немедленным шагам по деэскалации на границе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан немедленно принять шаги по деэскалации ситуации на границе.
«Сопредседатели с глубокой озабоченностью относятся к недавним инцидентам в регионе, в том числе, вдоль армяно-азербайджанской границы. Сопредседатели призывают стороны немедленно предпринять конкретные шаги по деэскалации ситуации», - говорится в заявлении сопредседателей, опубликованного на сайте ОБСЕ в понедельник.
Сопредседатели также призывают стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и провокационных действий и полностью выполнить обязательства, взятые на себя в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года и другими совместно согласованными договоренностями о прекращении огня.
«Недавнее усиление напряженности подчеркивает необходимость согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или возникших в результате него. Сопредседатели призывают стороны развивать прогресс, достигнутый в ходе совместных встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана, проведенных под эгидой сопредседателей в Нью-Йорке и Париже, продолжая участвовать в прямом диалоге, направленном на содействие к безопасности, стабильности и процветанию в регионе», - подчеркивается в заявлении.
Р.Ахмедов
Китай в октябре увеличил производство угля на 4%, импорт - почти вдвое
Газовый кризис показал, что нужно лучше управлять энергопереходом, не допускать дефицита - глава OMV
OMV по-прежнему рассматривает вхождение в ачимовский проект с Газпромом, решение - в середине 2022г
Темпы вакцинации от COVID-19 выросли в России на 6% - Минздрав
В Азербайджане отмечен спад новых случаев инфицирования COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
В Великобритании после взрыва в такси в Ливерпуле повысили уровень террористической угрозы до "серьезного"
Боррель заявляет, что получил от Минска заверения в готовности решать проблему мигрантов
Министр обороны Украины планирует встретиться с шефом Пентагона в Вашингтоне
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) повышает до 12% ставку по вкладу «Выгодный»
Состоялась презентация фильма о героически павшем журналисте «Душа моя»
Проект «Цифровой Шелковый Путь» был представлен на конференции «Туркментел-2021»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог