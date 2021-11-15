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Карабах 15.11.2021 23:11

Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан к немедленным шагам по деэскалации на границе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан немедленно принять шаги по деэскалации ситуации на границе.

«Сопредседатели с глубокой озабоченностью относятся к недавним инцидентам в регионе, в том числе, вдоль армяно-азербайджанской границы. Сопредседатели призывают стороны немедленно предпринять конкретные шаги по деэскалации ситуации», - говорится в заявлении сопредседателей, опубликованного на сайте ОБСЕ в понедельник.

Сопредседатели также призывают стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и провокационных действий и полностью выполнить обязательства, взятые на себя в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года и другими совместно согласованными договоренностями о прекращении огня.

«Недавнее усиление напряженности подчеркивает необходимость согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или возникших в результате него. Сопредседатели призывают стороны развивать прогресс, достигнутый в ходе совместных встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана, проведенных под эгидой сопредседателей в Нью-Йорке и Париже, продолжая участвовать в прямом диалоге, направленном на содействие к безопасности, стабильности и процветанию в регионе», - подчеркивается в заявлении.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГРАНИЦА, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]