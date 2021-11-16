Си Цзиньпин заявил Байдену, что надеется на возвращение США к рациональному подходу в отношениях с Китаем

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита с президентом США Джо Байденом выразил надежду, что подход Вашингтона в отношении Китая вновь станет "рациональным и практичным", сообщают в понедельник китайские СМИ.
"Си Цзиньпин надеется, что президент Байден продемонстрирует политическое лидерство, чтобы вернуть политику США в отношении Китая обратно к рациональному и практическому подходу", - говорится в сообщении.
Председатель КНР призвал американские власти продемонстрировать конкретные шаги, чтобы "соответствовать своим словам о том, что США не стремятся к новой холодной войне".
По словам китайского лидера, развитие двусторонних отношений США и Китая должно основываться на трех принципах: взаимоуважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество. Он также указал, что одной из новых сфер сотрудничества двух стран может стать борьба с изменением климата.
Согласно китайским СМИ, Си Цзиньпин на саммите добавил, что Китай "будет вынужден предпринять меры, если сепаратистские силы за "независимость Тайваня" спровоцируют нас".
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