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Дальнее зарубежье 16.11.2021 12:05

Си Цзиньпин заявил Байдену, что надеется на возвращение США к рациональному подходу в отношениях с Китаем

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита с президентом США Джо Байденом выразил надежду, что подход Вашингтона в отношении Китая вновь станет "рациональным и практичным", сообщают в понедельник китайские СМИ.

"Си Цзиньпин надеется, что президент Байден продемонстрирует политическое лидерство, чтобы вернуть политику США в отношении Китая обратно к рациональному и практическому подходу", - говорится в сообщении.

Председатель КНР призвал американские власти продемонстрировать конкретные шаги, чтобы "соответствовать своим словам о том, что США не стремятся к новой холодной войне".

По словам китайского лидера, развитие двусторонних отношений США и Китая должно основываться на трех принципах: взаимоуважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество. Он также указал, что одной из новых сфер сотрудничества двух стран может стать борьба с изменением климата.

Согласно китайским СМИ, Си Цзиньпин на саммите добавил, что Китай "будет вынужден предпринять меры, если сепаратистские силы за "независимость Тайваня" спровоцируют нас".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]