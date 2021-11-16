Байден и Си Цзиньпин обсудили тему торговли - Белый дом

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе виртуальной встречи обсудили вопросы торговли и экономики, сообщается в заявлении Белого дома, распространенном во вторник.

"Он (Байден - ИФ) заявил о необходимости защитить американских рабочих и промышленность от недобросовестных торговых и экономических практик КНР", - говорится в заявлении Белого дома.

Президент США также отметил важность "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

"Байден подтвердил важность свободы судоходства и безопасных полетов для процветания региона", - отмечается в заявлении.

В нем также подчеркивается, что США продолжают придерживаться политики "одного Китая".

Встреча двух лидеров прошла в ночь с понедельника на вторник и длилась около 3,5 часов.