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Дальнее зарубежье 16.11.2021 12:19

Байден и Си Цзиньпин обсудили тему торговли - Белый дом

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе виртуальной встречи обсудили вопросы торговли и экономики, сообщается в заявлении Белого дома, распространенном во вторник.

"Он (Байден - ИФ) заявил о необходимости защитить американских рабочих и промышленность от недобросовестных торговых и экономических практик КНР", - говорится в заявлении Белого дома.

Президент США также отметил важность "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

"Байден подтвердил важность свободы судоходства и безопасных полетов для процветания региона", - отмечается в заявлении.

В нем также подчеркивается, что США продолжают придерживаться политики "одного Китая".

Встреча двух лидеров прошла в ночь с понедельника на вторник и длилась около 3,5 часов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]