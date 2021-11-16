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Дальнее зарубежье 16.11.2021 12:39

Байден и Си Цзиньпин обсудили "сложные отношения" между США и Китаем - Белый дом

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе виртуального саммита обсудили сложные двусторонние отношения, а также общие интересы и вызывающие разногласие темы, сообщили в Белом доме.

"Лидеры обсудили сложный характер отношений между нашими странами и важность ответственного управления конкуренцией", - говорится в сообщении Белого дома.

Согласно заявлению американской администрации, переговоры Байдена и Си Цзиньпина также затрагивали "сферы, где наши интересы совпадают, и сферы, где наши интересы, ценности и перспективы расходятся".

В Белом доме указали, что президент США и председатель КНР в ходе саммита обменялись взглядами на темы международной политики.

"Два лидера также обменялись взглядами на важные региональные вопросы, включая КНДР, Афганистан и Иран", - подчеркивается в заявлении.

В заявлении также говорится, что стороны обсудили пути продолжения переговоров по ряду вопросов, со своей стороны американский лидер подчеркнул важность предметных и конкретных переговоров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]