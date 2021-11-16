Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе виртуального саммита обсудили сложные двусторонние отношения, а также общие интересы и вызывающие разногласие темы, сообщили в Белом доме.
"Лидеры обсудили сложный характер отношений между нашими странами и важность ответственного управления конкуренцией", - говорится в сообщении Белого дома.
Согласно заявлению американской администрации, переговоры Байдена и Си Цзиньпина также затрагивали "сферы, где наши интересы совпадают, и сферы, где наши интересы, ценности и перспективы расходятся".
В Белом доме указали, что президент США и председатель КНР в ходе саммита обменялись взглядами на темы международной политики.
"Два лидера также обменялись взглядами на важные региональные вопросы, включая КНДР, Афганистан и Иран", - подчеркивается в заявлении.
В заявлении также говорится, что стороны обсудили пути продолжения переговоров по ряду вопросов, со своей стороны американский лидер подчеркнул важность предметных и конкретных переговоров.
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