Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе виртуального саммита обсудили сложные двусторонние отношения, а также общие интересы и вызывающие разногласие темы, сообщили в Белом доме.

"Лидеры обсудили сложный характер отношений между нашими странами и важность ответственного управления конкуренцией", - говорится в сообщении Белого дома.

Согласно заявлению американской администрации, переговоры Байдена и Си Цзиньпина также затрагивали "сферы, где наши интересы совпадают, и сферы, где наши интересы, ценности и перспективы расходятся".

В Белом доме указали, что президент США и председатель КНР в ходе саммита обменялись взглядами на темы международной политики.

"Два лидера также обменялись взглядами на важные региональные вопросы, включая КНДР, Афганистан и Иран", - подчеркивается в заявлении.

В заявлении также говорится, что стороны обсудили пути продолжения переговоров по ряду вопросов, со своей стороны американский лидер подчеркнул важность предметных и конкретных переговоров.