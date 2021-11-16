Госбюджет Азербайджана в январе-октябре исполнен с профицитом в 0,07% ВВП

Профицит госбюджета Азербайджана за январь-октябрь 2021 года по оперативным данным составил 49,5 млн манатов или 0,07% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета составили 20 млрд 234,2 млн манатов (рост по сравнению с показателем января-октября прошлого года на 0,1%), расходы - 20 млрд 184,7 млн манатов (спад на 2,6%).
Номинальный объем ВВП Азербайджана за 10 месяцев составил 71 млрд 589 млн манатов.
Прогноз по доходам госбюджета на 2021 год составляет 25 млрд 427 млн манатов, расходам - 28 млрд 543 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2021 год прогнозируется на уровне 3 млрд 116 млн манатов или 4,1% ВВП.
Р.Ахмедов
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