Экспорт газа с Шах-Дениз в январе-октябре вырос в 1,4 раза

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-октябре 2021 года составил 14 млрд 364,9 млн кубометров, что на 45,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистке.

На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 50,5% от всего объема газа, транспортированного по магистральным газопроводам в отчетный период.

В целом, магистральными газопроводами Азербайджана за 10 месяцев 2021 года транспортировано 28 млрд 432,8 млн кубометров газа (рост на 20,4%).

Газ с месторождения Шах-Дениз в настоящее время экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в 2020 году составил 12 млрд 267,7 млн кубометров и на 17,8% превысил показатель 2019 года.

Н.Аббасова