Секретарь СБ Армении и посол РФ отметили необходимость скорейшего начала процесса демаркации армяно-азербайджанской границы

Обстановку на армяно-азербайджанской границе обсудили секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и посол России в Ереване Сергей Копыркин.

"В центре внимания на встрече стала ситуация на армяно-азербайджанской границе. В этом контексте стороны подчеркнули необходимость скорейшего начала процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы", - сообщает пресс-служба СБ Армении.

Копыркин и Григорян также обсудили вопросы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.