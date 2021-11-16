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Регион 16.11.2021 12:48

Секретарь СБ Армении и посол РФ отметили необходимость скорейшего начала процесса демаркации армяно-азербайджанской границы

Обстановку на армяно-азербайджанской границе обсудили секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и посол России в Ереване Сергей Копыркин.

"В центре внимания на встрече стала ситуация на армяно-азербайджанской границе. В этом контексте стороны подчеркнули необходимость скорейшего начала процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы", - сообщает пресс-служба СБ Армении.

Копыркин и Григорян также обсудили вопросы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СБ, РОССИЯ, ПОСОЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]