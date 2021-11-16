Валютные резервы Азербайджана близки к историческому максимуму

Стратегические валютные резервы Азербайджана с начала 2021 года увеличились на 5,4% - до $53,5 млрд, заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов
«Стратегические валютные резервы увеличились с начала года на 5,4% - до $53,5 млрд или 113% ВВП, ожидаемого по итогам 2021 года», - сказал Рустамов во вторник при обсуждении в парламенте проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан, по его словам, на рост валютных резервов благоприятно сказывается ситуация на мировых нефтяных рынках. «Средняя цена на нефть марки Brent с начала года составила $70 за баррель, что 63% выше показателя, чем годом ранее», - отметил он.
Рустамов подчеркнул, что данная ситуация положительно влияет и на показатели платежного баланса. «Профицит счета текущих операций по итогам 2021 года составит 8% ВВП», - добавил он.
Глава ЦБ отметил, что на валютном рынке Азербайджана также наблюдается стабильность. При этом, по его словам, в течение текущего года курс национальной валюты сталкивался с серьезным давлением на укрепление, так как на большинстве валютных аукционов предложение превышало спрос.
Пикового уровня в $53,7 млрд валютные резервы Азербайджана составляли на 1 октября 2014 года. В четвертом квартале 2014 года начался процесс сокращения валютных резервов, который продолжился в 2015-2016гг в связи с тем, что они направлялись на поддержание курса национальной валюты. С 2017 года возобновился рост валютных резервов, который продолжается в 2018-2021гг.
Как сообщалось ранее, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за I-ое полугодие 2021 года составил $1 млрд 878,4 млн и в 3,1 раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года.
Рустамов ранее заявлял, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2021 году превысит $3 млрд при средней цене на нефть на уровне $65 за баррель.
Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2020 год составил $227,6 млн или 0,5% ВВП против профицита в $4 млрд 364,9 млн за 2019 год. Дефицит был обусловлен более низкой ценой на нефть (средняя цена на нефть в 2020 году составила $41 за баррель против $64 годом ранее) и сокращением объема экспорта в рамках сделки ОПЕК+.
Х.Насирзаде, А.Азизов
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