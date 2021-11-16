SOCAR в январе-октябре увеличила производство автобензина на 7,5%, дизеля - на 21,8%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-октябре 2021 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года увеличилось в денежном выражении на 16,3% - до 3 млрд 633,8 млн манатов ($2 млрд 137,5 млн по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, в указанный период рост зафиксирован в производстве автомобильного бензина на 7,5% - до 1 млн 29,6 тыс. т, прямогонного бензина (нафты) в 2,1 раза - до 342 тыс. т, дизельного топлива - на 21,8% - до 2 млн 62,7 тыс. т, смазочных масел - на 65,6% - до 42,9 тыс. т, нефтяного битума - на 0,6% - до 301,5 тыс. т, нефтяного кокса - на 33,7% - до 219,8 тыс. т.
Авиакеросина в январе-октябре 2021 года произведено в объеме 403,6 тыс. т (спад на 1,1%), топочного мазута - 34,7 тыс. тонн (спад на 27,4%).
По состоянию на 1 ноября 2021 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина -44,2 тыс. тонн, нафты - 0,7 тыс. тонн, авиакеросина - 20,4 тыс. тонн, дизтоплива -56,5 тыс. тонн, топочного мазута -16,7 тыс. тонн, смазочных масел - 9,3 тыс. тонн, нефтяного битума - 10,9 тыс. тонн, нефтяного кокса - 13,3 тыс. тонн.
В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).
Н.Аббасова
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан к немедленным шагам по деэскалации на границе
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 253,8 млн - университет Хопкинса
Глава Tesla Илон Маск в понедельник продал акции компании еще на $930 млн
Темпы вакцинации от COVID-19 выросли в России на 6% - Минздрав
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Байден трижды за год отклонял предложенные санкции против РФ, считая их недостаточно жесткими
В РФ за сутки выявлены минимальные с 27 октября 36,8 тыс. новых случаев COVID-19, 1 тыс. 240 умерших - оперштаб
Секретарь СБ Армении и посол РФ отметили необходимость скорейшего начала процесса демаркации армяно-азербайджанской границы
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Серкан Коч провел тренинг для сотрудников AccessBank
Для студентов, поступивших в Бакинскую высшую школу нефти в этом году, проводится Программа ориентации
ВТБ (Азербайджан) повышает до 12% ставку по вкладу «Выгодный»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог