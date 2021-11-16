SOCAR в январе-октябре увеличила производство автобензина на 7,5%, дизеля - на 21,8%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-октябре 2021 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года увеличилось в денежном выражении на 16,3% - до 3 млрд 633,8 млн манатов ($2 млрд 137,5 млн по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в указанный период рост зафиксирован в производстве автомобильного бензина на 7,5% - до 1 млн 29,6 тыс. т, прямогонного бензина (нафты) в 2,1 раза - до 342 тыс. т, дизельного топлива - на 21,8% - до 2 млн 62,7 тыс. т, смазочных масел - на 65,6% - до 42,9 тыс. т, нефтяного битума - на 0,6% - до 301,5 тыс. т, нефтяного кокса - на 33,7% - до 219,8 тыс. т.

Авиакеросина в январе-октябре 2021 года произведено в объеме 403,6 тыс. т (спад на 1,1%), топочного мазута - 34,7 тыс. тонн (спад на 27,4%).

По состоянию на 1 ноября 2021 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина -44,2 тыс. тонн, нафты - 0,7 тыс. тонн, авиакеросина - 20,4 тыс. тонн, дизтоплива -56,5 тыс. тонн, топочного мазута -16,7 тыс. тонн, смазочных масел - 9,3 тыс. тонн, нефтяного битума - 10,9 тыс. тонн, нефтяного кокса - 13,3 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).

Н.Аббасова