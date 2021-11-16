Ненефтяной сектор Азербайджана по итогам III квартала 2021г превысил допандемийный уровень - Рустамов

Ненефтяной сектор Азербайджана в реальном выражении по итогам III-го квартала 2021 года превысил допандемийный уровень, заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов.
«Правительство Азербайджана приняло широкую антикризисную программу в рамках борьбы с COVID-19. Это позволило предотвратить более глубокий спад экономики в 2020 году и восстанавливать экономику в 2021 году. По итогам третьего квартала ненефтяной сектор Азербайджана в реальном выражении превысил допандемийный показатель. Высокие темпы роста наблюдались во всех сферах ненефтяного сектора, в некоторых сферах этот рост исчислялся двузначными показателями. Исключение составил сектор строительства, где зафиксирован спад», - сказал Рустамов во вторник при обсуждении в парламенте проекта госбюджета Азербайджана на 2022 год.
По его словам, как передает «Интерфакс-Азербайджан», ненефтяной экспорт за 10 месяцев вырос на 42%.
Рустамов добавил, что была обеспечена фискальная стабильность.
Х.Насирзаде, А.Азизов
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