В РФ за сутки выявлены минимальные с 27 октября 36,8 тыс. новых случаев COVID-19, 1 тыс. 240 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 тыс. 818 случаев, это минимальное значение с 27 октября, умерли за сутки 1 тыс. 240 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 36 818 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 438 (6,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В России продолжается тенденция по снижению числа заболевших коронавирусом, за минувшие сутки выявлено на 1 тыс. 602 случая меньше, чем накануне 15 ноября, когда сообщалось о 38 тыс. 420 заражениях.

Это подтверждают слова главы Роспотребнадзора Анны Поповов, которая заявила в понедельник, что в стране впервые после двух месяцев подъема заболеваемость COVID-19 начала снижаться.

Данная тенденция характерна для Москвы, где по данным вторника выявили минимальные с 2 тыс. 606 новых случаев, но "лидерство" по числу заболевших у столицы перехватил Санкт-Петербург, здесь зафиксировано 3 тыс. 131 заражение, в Московской области - 2 тыс. 43 новых случая.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 1 тыс. 240 летальных исходов от коронавируса, больше всего смертей в Москве - 97, в Петербурге - 78, в Московской области - 54.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 145 тыс. 912 случаев коронавирусной инфекции, 257 тыс. 837 умерших и 7 млн 846 тыс. 448 выписанных, в том числе 34 тыс. 161 пациент выписан за последние сутки, из них 7 тыс. 387 выздоровевших приходится на Москву.