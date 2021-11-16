Суд Антальи разрешил обвиняемым в поджоге леса российским туристам вернуться в РФ

Суд турецкой Антальи снял запрет на выезд с российских туристов, обвиняемых в поджоге леса, теперь они могут вернуться в Россию, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Сняли запрет на выезд нашим гражданам. Обвинение не снято пока, соответственно, но запрет на выезд снят как обеспечительная мера. Что я считаю очень важным, так как суды в Турции зачастую идут очень долго, и нашим гражданам, учитывая дороговизну проживания, было бы весьма проблематично ждать там приговора суда, оправдательного или обвинительного", - рассказал он.

По словам Мельникова, как показывает практика, ждать приговора в таких ситуациях можно годами.

"Несколько наших граждан, которые были задержаны, в Турции, годами ждут приговора. Все это очень неудобно и накладно, так как у вас отбирают документы и не разрешают работать", - подчеркнул правозащитник.

Правоохранительные органы Турции 23 октября задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса в окрестностях Антальи. Группа совершала поход по маршруту "Ликийская тропа". По словам одного из задержанных россиян Дмитрия Коршунова, на пути по Ликийской тропе туристы увидели пожар и попытались его потушить, но по дороге группу задержали местные жители и вызвали жандармов.

По решению суда россияне были помещены под арест на период досудебного расследования обстоятельств инцидента и определения степени их вины. 26 октября их отпустили под подписку о невыезде.