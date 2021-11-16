Байден в скором времени объявит решение о следующем главе ФРС, выбирает между Пауэллом и Брейнард

Президент США Джо Байден уже на этой неделе может принять решение о том, кто должен занять должность главы Федеральной резервной системы (ФРС) после истечения четырехлетнего срока службы нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла в феврале 2022 года.

Основными кандидатами на этот пост являются сам Пауэлл, а также член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард. Учитывая, что позиция Брейнард в отношении инфляции и процентных ставок в США в этом году такая же, как у Пауэлла, нынешняя политика ФРС, вероятно, продолжится вне зависимости от того, кто из них двоих возглавит Федрезерв, пишет The Wall Street Journal.

Байден провел встречи с обоими кандидатами в Белом доме 4 ноября, причем на них присутствовал еще лишь один человек - глава Национального экономического совета Брайан Диз, сообщили источники WSJ. По их словам, встречи были рассчитаны на один час, однако общение с Брейнард чуть затянулось и прошло лучше, чем ожидалось.

Члены экономической команды Байдена и некоторые из законодателей-демократов хотели бы, чтобы Пауэлл остался на своем посту на второй срок. Однако против этого выступают некоторые демократы-прогрессисты, которые считают, что главой Федрезерва должен быть человек, в большей степени приверженный ужесточению финансового регулирования и решению климатических вопросов на уровне ФРС, чем Пауэлл.

Советники Байдена по-прежнему сфокусированы на продвижении пакета стимулов общим объемом $1,85 трлн, ориентированного преимущественно на социальный сектор и решение климатических вопросов. В связи с этим, им нужна поддержка всех демократов в Конгрессе, при том, что выбор Байдена в отношении главы ФРС в любом случае расстроит либо одних, либо других, отмечает WSJ.

Глава банковского комитета Сената Шеррод Браун заявил агентству Bloomberg, сославшись на свой источник в Белом доме, что решение в отношении следующего главы ФРС уже принято и будет объявлено в ближайшее время.

Пауэлл, которому в данный момент 68 лет, был номинирован в совет управляющих Федрезерва в 2011 году Бараком Обамой, занимавшим на тот момент пост президента США. В 2017 году, когда американским президентом уже был Дональд Трамп, Пауэлл, являющийся республиканцем, возглавил ФРС. Юрист по образованию, он работал сначала в одной из нью-йоркских юридических фирм, в банке Dillon, Read, затем в Минфине США, а также инвестбанке Carlyle Group.

Брейнард, вошедшая в совет управляющих американского ЦБ в 2014 году, является известным экономистом и демократом. Она работала в Минфине США в период президентства Обамы, а также занимала пост заместителя советника Белого дома по экономической политике при президенте Билле Клинтоне. В настоящее время ей 59 лет.

Байден заявил 2 ноября, что в ближайшее время объявит свое решения относительно следующего председателя ФРС. Помимо этого, ему необходимо найти кандидатов в совет управляющих Федрезерва, где по-прежнему остается вакантным одно место, и в скором времени освободятся еще два места. Ранее в этом месяце зампредседателя ФРС по банковскому надзору Рэндал Куорлз объявил о намерении уйти в отставку в конце текущего года, а в конце января 2022 года завершается срок действия полномочий Ричарда Клариды на посту зампредседателя ФРС.