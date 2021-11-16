Росатом готов расширять сотрудничество с Арменией в сфере неатомной энергетики и науки

"Росатом" планирует расширить неатомное направление сотрудничества с Арменией, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Направления "Росатома" в Армении - это также неэнергетические применения ядерных технологий, и это, в первую очередь, ядерная медицина. Хотелось бы расширить и энергетическое неатомное направление. "Росатом" обладает самым большим ветропарком в РФ, открываем несколько производственных площадок по производству накопителей электроэнергии, работаем над водородными технологиями", - сообщил он на брифинге после посещения Армянской АЭС во вторник.

По словам Лихачева, все эти проекты "Росатом" рассматривает в рамках дорожной карты, которую было бы целесообразно подписать с правительством Армении.

"Чтобы на основе эффективного сотрудничества в рамках проекта Ммецаморской АЭС выйти на более широкое взаимодействие как по атомным, так и неатомным технологиям как в энергетике, так и в высокой науке", - сказал Лихачев.

Армянская АЭС была введена в эксплуатацию в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый блок остановлен с 1989 года. Второй энергоблок имеет мощность 407,5 МВт. РФ и Армения в 2014 году подписали межправительственное соглашение о продлении срока эксплуатации станции до 2026 года.