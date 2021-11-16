ЕСПЧ потребовал от Грузии предоставить Саакашвили эффективную медпомощь

ЕСПЧ во вторник потребовал от властей Грузии передать информацию о состоянии здоровья бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили и обеспечить то необходимое ему лечение.
"Суд запросил у властей информацию о нынешнем состоянии здоровья. Суд требует обеспечить его безопасность в тюрьме и предоставить необходимую медпомощь", - говорится в пресс-релизе ЕСПЧ об обеспечительных судебных мерах по делу "Саакашвили против Грузии".
Суд принял такие временные меры в рамках изучения иска, поданного Саакашвили 10 ноября 2021 года. В нем экс-президент жалуется, что в тюрьме нет возможности эффективно его лечить, а переводить Саакашвили в больницу вне тюрьмы власти Грузии отказываются. По мнению Саакашвили такую позицию Тбилиси следует считать, в частности, нарушением права на жизнь.
Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, 1 октября был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в тюремную больницу в Тбилиси.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Он считает обвинения в свой адрес сфальсифицированными.
15 армянских военных погибли в результате боев на границе с Азербайджаном
12 армянских военных попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном
МИД Азербайджана назвал «военной авантюрой» провокацию ВС Армении на границе
Фьючерсы на кофе арабика в Нью-Йорке достигли максимума с января 2012 года
Росатом готов расширять сотрудничество с Арменией в сфере неатомной энергетики и науки
В Азербайджане зафиксирован резкий рост новых случаев заражения COVID-19
AZAL начнет с 15 декабря выполнение спецрейсов из Баку в Эль-Кувейт
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 253,8 млн - университет Хопкинса
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Серкан Коч провел тренинг для сотрудников AccessBank
Для студентов, поступивших в Бакинскую высшую школу нефти в этом году, проводится Программа ориентации
ВТБ (Азербайджан) повышает до 12% ставку по вкладу «Выгодный»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог