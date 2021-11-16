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Регион 16.11.2021 17:24

ЕСПЧ потребовал от Грузии предоставить Саакашвили эффективную медпомощь

ЕСПЧ во вторник потребовал от властей Грузии передать информацию о состоянии здоровья бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили и обеспечить то необходимое ему лечение.

"Суд запросил у властей информацию о нынешнем состоянии здоровья. Суд требует обеспечить его безопасность в тюрьме и предоставить необходимую медпомощь", - говорится в пресс-релизе ЕСПЧ об обеспечительных судебных мерах по делу "Саакашвили против Грузии".

Суд принял такие временные меры в рамках изучения иска, поданного Саакашвили 10 ноября 2021 года. В нем экс-президент жалуется, что в тюрьме нет возможности эффективно его лечить, а переводить Саакашвили в больницу вне тюрьмы власти Грузии отказываются. По мнению Саакашвили такую позицию Тбилиси следует считать, в частности, нарушением права на жизнь.

Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, 1 октября был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в тюремную больницу в Тбилиси.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Он считает обвинения в свой адрес сфальсифицированными.

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Тэги: ЕСПЧ, СААКАШВИЛИ, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]