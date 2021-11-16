Более 2,3 млн сирийцев вернулись на родину

Свыше 2 млн 326 тыс. сирийских граждан вернулись на родину, из них более 952 тыс. из-за рубежа, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба (МКШ) РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Благодаря эффективной работе межведомственных координационных штабов, проводимой на основе базовых принципов ООН, на сегодняшний день в родные места уже вернулись более 2 326 тыс. сирийских граждан, из них более 1 373 тыс. - внутренне перемещенные лица и более 952 тыс. беженцев из-за рубежа", - сказал Мизинцев в рамках совместного заседания межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

Он отметил, что сирийской стороной развернуты и функционируют в круглосуточном режиме 13 пунктов пропуска беженцев: 11 наземных, один морской и один воздушный. Работа на них организована сирийскими коллегами из местных органов власти, силовых структур и Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Всего, по данным МКШ, вынужденно покинули родину около четверти населения Сирии - более 6 млн граждан.

"Стабилизация обстановки в подконтрольных правительству районах и восстановление гражданской инфраструктуры позволили активизировать деятельность по переселению внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания. Все беженцы обеспечены постоянным жильем, в населенных пунктах функционируют медицинские и образовательные учреждения", - отметил Мизинцев.

По его данным, с начала года в САР расформировано 26 пунктов временного размещения, в том числе 10 за период с 1 сентября. Мизинцев отметил, что в результате такого положения дел в странах Ближневосточного региона и улучшения ситуации в Сирии, в том числе в сфере безопасности, уже сейчас 94% сирийцев, находящихся в Иордании, изъявили желание вернуться на родину в ближайший год.

16 ноября в Дамаске проходит заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии, в работе которых принимают участие представители властей двух стран, ООН и Международного комитета Красного креста.