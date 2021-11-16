AZAL начнет с 15 декабря выполнение спецрейсов из Баку в Эль-Кувейт

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) начинает выполнение специальных рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев в столицу Кувейта – Эль-Кувейт, и обратно.

«Открытие прямых рейсов по маршруту Баку - Эль-Кувейт - Баку запланировано на 15 декабря. Полеты будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам, на самолете Airbus А319», - сообщает авиаперевозчик.

К перевозке будут допускаться те пассажиры, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

При вылете из Эль-Кувейта в Баку следует иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. На справке желательно наличие QR-кода, подтверждающего его подлинность, что поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

Пассажирам данного маршрута следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса.

Н.Аббасова