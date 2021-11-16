AZAL начнет с 15 декабря выполнение спецрейсов из Баку в Эль-Кувейт

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) начинает выполнение специальных рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев в столицу Кувейта – Эль-Кувейт, и обратно.
«Открытие прямых рейсов по маршруту Баку - Эль-Кувейт - Баку запланировано на 15 декабря. Полеты будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам, на самолете Airbus А319», - сообщает авиаперевозчик.
К перевозке будут допускаться те пассажиры, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
При вылете из Эль-Кувейта в Баку следует иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. На справке желательно наличие QR-кода, подтверждающего его подлинность, что поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.
Пассажирам данного маршрута следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 72 часов до вылета рейса.
Н.Аббасова
15 армянских военных погибли в результате боев на границе с Азербайджаном
12 армянских военных попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном
МИД Азербайджана назвал «военной авантюрой» провокацию ВС Армении на границе
Фьючерсы на кофе арабика в Нью-Йорке достигли максимума с января 2012 года
Росатом готов расширять сотрудничество с Арменией в сфере неатомной энергетики и науки
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Пентагон разрабатывает ударно-боевые средства, включая космические беспилотники Х-37 - Минобороны РФ
Суд Антальи разрешил обвиняемым в поджоге леса российским туристам вернуться в РФ
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Серкан Коч провел тренинг для сотрудников AccessBank
Для студентов, поступивших в Бакинскую высшую школу нефти в этом году, проводится Программа ориентации
ВТБ (Азербайджан) повышает до 12% ставку по вкладу «Выгодный»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог