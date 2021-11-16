Генсек НАТО назвал безответственным испытание Россией противоспутникового оружия

Проведенное Россией испытание противоспутникового оружие - безответственный шаг, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Уничтожать во время испытаний ракеты спутник - это безответственно", - заявил генсек во вторник журналистам в Брюсселе, пояснив, что образовавшиеся в результате уничтожения спутника обломки представляют угрозу как для МКС, так и для китайской космической станции.

По словам Столтенберга, беспокойство вызывает сам факт того, что Россия разрабатывает системы, способные уничтожать спутники. Он напомнил, что НАТО не собирается размещать оружие в космосе.

Накануне США сообщили, что Россия испытала противоспутниковое оружие - ракету спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. Ракета, как отметили в Вашингтоне, поразила вышедший из строя советский спутник.