ВС Азербайджана держат «под прицелом» живую силу и военную технику противника вдоль всей границы с Арменией

Вооруженные силы Азербайджана отслеживают все передвижения армянских военных на границе, живая сила и военная техника противника находятся «под прицелом» азербайджанских военных, заявляет Минобороны Азербайджана.
«Азербайджанские военные отразили контратаку подразделений вооруженных сил Армении. Боевая активность противника вдоль государственной границы отслеживается нашими подразделениями. Живая сила и военная техника вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находятся под прицелом», - говорится в заявлении ведомства.
Ведомство отмечает, что «армянские военнослужащие в страхе и смятении оставляют свои позиции, среди личного состава царит паника».
Минобороны также подчеркивает, что азербайджанские военные вывели из строя боевую технику противника.
«Подразделения ВС Азербайджана владеют оперативно-тактическим преимуществом. В очередной раз заявляем, что военно-политическое руководство Армении несет ответственность за эскалацию ситуации на границе», - подчеркивает оборонное ведомство.
Н.Аббасова
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