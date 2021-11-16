ВС Азербайджана держат «под прицелом» живую силу и военную технику противника вдоль всей границы с Арменией

Вооруженные силы Азербайджана отслеживают все передвижения армянских военных на границе, живая сила и военная техника противника находятся «под прицелом» азербайджанских военных, заявляет Минобороны Азербайджана.

«Азербайджанские военные отразили контратаку подразделений вооруженных сил Армении. Боевая активность противника вдоль государственной границы отслеживается нашими подразделениями. Живая сила и военная техника вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находятся под прицелом», - говорится в заявлении ведомства.

Ведомство отмечает, что «армянские военнослужащие в страхе и смятении оставляют свои позиции, среди личного состава царит паника».

Минобороны также подчеркивает, что азербайджанские военные вывели из строя боевую технику противника.

«Подразделения ВС Азербайджана владеют оперативно-тактическим преимуществом. В очередной раз заявляем, что военно-политическое руководство Армении несет ответственность за эскалацию ситуации на границе», - подчеркивает оборонное ведомство.

Н.Аббасова