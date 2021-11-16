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Оборона 16.11.2021 16:35

ВС Азербайджана держат «под прицелом» живую силу и военную технику противника вдоль всей границы с Арменией

Вооруженные силы Азербайджана отслеживают все передвижения армянских военных на границе, живая сила и военная техника противника находятся «под прицелом» азербайджанских военных, заявляет Минобороны Азербайджана.

«Азербайджанские военные отразили контратаку подразделений вооруженных сил Армении. Боевая активность противника вдоль государственной границы отслеживается нашими подразделениями. Живая сила и военная техника вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находятся под прицелом», - говорится в заявлении ведомства.

Ведомство отмечает, что «армянские военнослужащие в страхе и смятении оставляют свои позиции, среди личного состава царит паника».

Минобороны также подчеркивает, что азербайджанские военные вывели из строя боевую технику противника.

«Подразделения ВС Азербайджана владеют оперативно-тактическим преимуществом. В очередной раз заявляем, что военно-политическое руководство Армении несет ответственность за эскалацию ситуации на границе», - подчеркивает оборонное ведомство.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]