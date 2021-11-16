В Азербайджане зафиксирован резкий рост новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 15 человек, человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 563 тыс. 940, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 72 случаев заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался 31 человек (накануне - 26). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 502 человека.

От COVID-19 вылечились 525 тыс. 838 человек, в том числе 2 тыс. 178 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 600 человек.

За сутки медики провели 13 тыс. 35 тестов на коронавирус против 6 тыс. 803 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 380 154 тестов на COVID-19.

Э.Шафиев