В Азербайджане зафиксирован резкий рост новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 15 человек, человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 563 тыс. 940, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 72 случаев заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончался 31 человек (накануне - 26). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 502 человека.
От COVID-19 вылечились 525 тыс. 838 человек, в том числе 2 тыс. 178 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 600 человек.
За сутки медики провели 13 тыс. 35 тестов на коронавирус против 6 тыс. 803 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 380 154 тестов на COVID-19.
Э.Шафиев
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