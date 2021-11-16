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Оборона 16.11.2021 16:59

Минобороны Армении сообщило о погибших в ходе боев на границе с Азербайджаном, потере двух боевых позиций

Министерство обороны Армении сообщает о погибших и раненых в результате боев с ВС Азербайджана на востоке республики.

"По состоянию на 16:00 обстановка на восточной части приграничной линии с Азербайджаном остается крайне напряженной. (...) с армянской стороны есть погибшие и раненые, данные о которых уточняются. Известно также о потере армянской стороной двух боевых позиций", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"Бои продолжаются, их интенсивность не спала", - заявили в ведомстве.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОИ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]