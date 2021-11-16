Минобороны Армении сообщило о погибших в ходе боев на границе с Азербайджаном, потере двух боевых позиций

Министерство обороны Армении сообщает о погибших и раненых в результате боев с ВС Азербайджана на востоке республики.

"По состоянию на 16:00 обстановка на восточной части приграничной линии с Азербайджаном остается крайне напряженной. (...) с армянской стороны есть погибшие и раненые, данные о которых уточняются. Известно также о потере армянской стороной двух боевых позиций", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"Бои продолжаются, их интенсивность не спала", - заявили в ведомстве.